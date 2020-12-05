Появился график вывоза снега на 5 и 6 декабря в Кирове

Работы запланированы как в дневное, так и в ночное время суток. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Городская администрация утвердила график вывоза снега на выходные. Днем в субботу, 5 декабря, техника будет работать на Хлебозаводском проезде и улице Маклина.

Продолжат вывозить снег подрядчики в ночь с 6 на 7 декабря. Техника выйдет на улицы Ломоносова, Лепсе, Ленинградскую, Профсоюзную и Октябрьский проспект на участке от Северного кольца до Воровского.

Водителей просят учитывать график работ и не оставлять автомобили на обочинах дорог. Кроме того, в пресс-службе администрации Кирова отметили, что с улиц города в ночь с 3 на 4 декабря вывезли 996 кубометров снега.

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