Прогноз погоды в Кировской области на 5 и 6 декабря: морозно, но без осадков

В воскресенье будет отличная погода для прогулок – в меру холодно и солнечно. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Кировской области первые зимние выходные будут морозными. Но осадков синоптики не прогнозируют. В субботу, 5 декабря, в течение всего дня ожидается пасмурная погода. Столбик термометра утром будет на отметке - 16 градусов. Но днем немного потеплеет - до - 11. Ветер сменит свое направление с южного на юго-западное и будет несильным - 2,5 м/с. А вот атмосферное давление достаточно высокое - 768 мм рт. ст. На это нужно обратить внимание метеозависимым людям и постараться не выходить из дома без особой необходимости.

Воскресение, 6 декабря, должно быть солнечным. Температура воздуха будет такой же. как в предыдущий день - 15 утром, - 11 днем и вечером. Давление останется высоким - 767 мм рт. ст. Юго-западный ветер немного усилится - до - 3 - 3,5 м/с. Магнитное поле в течение всех выходных будет спокойным.

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