В Кирове продают «Зенит» за 140 миллионов рублей

ТЦ располагается на улице Свободы, 18. Фото: avito.ru

В Кирове на продажу выставили крупнейший торговый центр города - «Зенит». Здание находится рядом с центральным рынком на улице Свободы, 18.

В объявлении сказано, что собственник продает ½ доли помещения. В здании четыре этажа и они полностью заполнены арендаторами. Площадь помещения 4800 кв. метров. В цокольном этаже располагается крупный магазин игрушек. Из плюсов владелец называет - большой пешеходный трафик у ТЦ.

Собственник хочет выручить за продаваемую часть 140 миллионов рублей.