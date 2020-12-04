В Богородском районе в огне погибла пенсионерка

Пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с печкой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Богородском районе в пожаре погибла пенсионерка. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

В четверг днем, 3 декабря, в селе Хороши Богородского района загорелся дом на улице Полевой. Огонь вспыхнул в одной из квартир. По предварительной информации, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с печкой. Прибывшие на место происшествия спасатели при разборе завалов обнаружили тело 88-летней хозяйки.

Сейчас следователи устанавливают причины произошедшего. Назначен ряд экспертиз. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.