Чугунные ограждения и тротуары: в Кирове благоустраивают привокзальную площадь

Впервые в центре привокзальной площади оборудуют полноценную пешеходную зону. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжается масштабная работа по благоустройству привокзальной площади.

В настоящее время подрядчик приступил к укладке тротуарной плитки и установке чугунных ограждений. Заместитель начальника департамента городского хозяйства Дмитрий Печенкин рассказал, что впервые в центре привокзальной площади оборудуют полноценную пешеходную зону. Помимо этого, подрядчик отремонтирует тротуар, который соединяет ТЦ «Лето» с вокзалом. Саму же пешеходную дорожку поднимут над уровнем проезжей части.

На парковке нанесут разметку для стоянки автомобилей, а также установят дорожные знаки и пешеходные светофоры. Городские власти рассматривают возможность переноса автобусных остановок на прежнюю площадку.

Работы по благоустройству привокзальной площади должны завершиться до 20 декабря.

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