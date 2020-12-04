Коммунальный «фонтан» затопил центр Кирова

Коммунальная авария произошла в районе улицы Карла Либкнехта. Фото: vk.com/zlo43

В центре Кирова пробил коммунальный «гейзер». Авария произошла в районе дома №18 по улице Карла Либкнехта. Фонтан холодной воды забил из под земли утром около десяти часов. В МУП «Водоканал» рассказали, что сейчас на месте работают специалисты компании, которые экстренно откачивают воду из колодца.

Специалисты откачивают воду из колодца, чтобы заменить неисправный гидрант. Фото: МУП «Водоканал»

Причина аварии - неисправный пожарный гидрант. От холодного водоснабжения отключены пять домов на адресам:

- Розы Люксембург, 77;

- Карла Либкнехта, 13, 18, 37;

- Мопра, 99.

В пресс-службе администрации сообщили, что на место аварии также выехала дополнительная спецтехника для уборки наледи на проезжей части.

- К месту неполадки организовали подвоз воды, - сообщили в городской мэрии. - Подача холодного водоснабжения будет восстановлена сегодня по окончании ремонтных работ.