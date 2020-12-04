С 2018 по 2020 годы в Кировской области будет создано 4400 мест в детских садах

Строится детский сад на 120 мест в Советске. Фото: kirovreg.ru

В правительстве Кировской области обсудили выполнение национальных проектов «Демография» и «Образование». В 2020 году введены в эксплуатацию новые детские сады в пгт Оричи и Фаленки, в Мурашах, Котельниче и Кирово-Чепецке. Строится детский сад на 120 мест в Советске. В Оричах воспитатели уже начали принимать первые группы на адаптацию, до конца этого года такие группы будут сформированы и в остальных новых детских садах.

В Кирове в декабре откроют новые корпуса в детских садах, созданных на первых этажах жилых домов в ЖК «Крин» и «Васильки». В них создано 182 места для детей в возрасте до трех лет. Сейчас эти помещения застройщик передает в муниципальную собственность, до конца года процедура будет завершена. Первых воспитанников в адаптационные группы кратковременного пребывания детский сад на улице Профсоюзной, 52 примет уже на следующей неделе. На улице Севастопольской все работы завершены, ведется установка оборудования, в ближайшее время здесь также начнут работать адаптационные группы.

Кроме того, в 2020 году на средства федерального бюджета создано 223 дополнительных места для детей в возрасте от полутора до трех лет в частных детских садах. Комплектование групп завершено, малыши уже начали посещать дошкольные учреждения. Всего в Кировской области с 2018 по 2020 годы будет создано более 4400 мест. Правительством области направлена заявка в министерство просвещения РФ на выделение средств из федерального бюджета на строительство в 2022-2023 годах еще 5 детских садов в городе Кирове.

В рамках национального проекта «Образование» осенью началось строительство новой школы на 1000 мест с бассейном в мкрн Радужный города Кирова. Завершается капитальный ремонт средней школы №53. Уже закончены ремонту кровли, монтаж труб и радиаторов системы отопления, установка дверей в классах и помещениях, отделке малого спортивного зала. Отремонтированы кабинеты начальной школы, завершается отделка стен и потолков в рекреациях первого этажа. В конце декабря ремонт должен быть завершен, сообщили в пресс-службе правительства области.

В 2021 году на средства федерального бюджета планируется провести капитальный ремонт и благоустройство территории средней школы № 7 города Кирово-Чепецка. Уже подготовлена проектно-сметная документация. В здании школы планируется заменить кровлю, систему отопления, оконные блоки, а также выполнить косметический ремонт кабинетов. Кроме того, в 2021 году планируется провести ремонт в здании школы-интерната для детей с ОВЗ № 3 города Кирова.