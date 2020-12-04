В Кировской области скончался 200 пациент с коронавирусом

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 165 пациентов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 4 декабря.

Сообщается, что за минувшие сутки в регионе выявлено 255 случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За этот же период выздоровел 551 житель области, в том числе 191 выписан домой из инфекционных стационаров.

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находится 4118 пациентов, у 3607 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3386 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 511 жителей области диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся:

- 124 пациента с коронавирусом, 30 из них - на искусственной вентиляции легких;

- 41 житель области с «диагностическими» пневмониями, 5 из которых - на ИВЛ.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 200 (+1). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 4 декабря не предоставил.

В амбулаторных условиях проходят лечение 12220 пациентов. Под наблюдением в условиях домашнего карантина находятся 24422 человек, из которых более 6000 - дети, заболевших среди них нет.

Снято с карантина за весь период наблюдения более 134000 человек.

В Кировской области с 1 декабря создан единый короткий номер справочной службы по COVID-19 - 122. Звонок по нему можно сделать бесплатно как с мобильного, так и стационарного телефона.