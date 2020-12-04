Кировская «Родина» в домашнем матче обыграла «Уральский Трубник»

Итоговый счет матча - 4:2. Фото: hc-rodina.ru

В первый день зимы прошел домашний матч кировской «Родины» против команды из Первоуральска. Поединок с «Уральским Трубником» состоялся в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги.

Кировчане начали первую половину на правах хозяев и владели преимуществом на протяжении всей первой половины встречи. Несмотря на это, именно гости открыли счет. «Родина» продолжала «давить» соперника и к перерыву подопечным Андрея Рушкина удалось сравнять счет. Отличился Игорь Леденцов, и команда ушла на перерыв с результатом 1:1 на табло.

Второй тайм начался также под прессингом от кировчан. Активность наших спортсменов была вознаграждена на 54 минуте. Вячеслав Нелюбин замкнул передачу с углового удара и вывел «Родину» вперед. На исходе часа игрового времени Денис Цыцаров увеличил преимущество, забив во втором матче подряд. На 77 минуте Нелюбин оформил дубль, дав понять соперникам, что победу «Родина» сегодня не упустит. За девять минут до финального свистка гости сократили разрыв, поставив точку в итоговом счете матча - 4:2.

Кировская команда одержала вторую победу в текущем чемпионате и поднялась на девятую строчку в турнирной таблице. Следующим соперником станет нижегородский «Старт». Матч пройдет 8 декабря.

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