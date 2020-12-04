Кировская домристка стала лауреатом конкурса «Молодые дарования России»

Мастерство кировчанки и ее соперников оценивали выдающиеся музыканты, артисты. Фото: admkirov.ru

Подвели итоги конкурса «Молодые дарования России», который объявило Министерство культуры РФ.

В конкурсном отборе приняли участие 2 350 творческие работы, присланные из 74 регионов Российской Федерации, - рассказали в управлении культуры. - Во второй финальный тур прошли 687 участников, в том числе 339 учащихся детских школ искусств и 348 студентов профессиональных образовательных учреждений (училищ и колледжей).

Лауреатом II степени стала воспитанница Вятской детской школы искусств, домристка Екатерина Шамарова. Она представила на суд жюри видеозаписи двух произведений: «Незабудка» Антона Аренского и «Еврейские мелодии» Александра Цыганкова.

Мастерство кировчанки и ее соперников оценивали выдающиеся музыканты, артисты, среди которых Екатерина Мечетина - заслуженная артистка Российской Федерации, солистка Московской государственной академической филармонии, член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, еще одна кировская школьница - ученица 5 класса Детской школы классического танца Анастасия Блохина стала призером этого же конкурса, заняв третье место в номинации «Хореографическое искусство».