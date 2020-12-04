Срочно: в Кирово-Чепецком районе закроют железнодорожный переезд

Пропуск спецтранспорта будет организован в оперативном режиме. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Жители Кирово-Чепецкого района могут столкнутся с трудностями при пересечении железнодорожного переезда между деревнями Чуваши и Конып. Движение автотранспорта по нему временно ограниченно в связи с проведением ремонтных работ. Железнодорожный переезд будет закрыт для транспорта 4 декабря с 11.00 до 14.00. Пропуск спецтранспорта будет организован в оперативном режиме.

В пресс-службе ГЖД сообщили, что на участке производятся ремонтные работы по выправке железнодорожного пути с применением тяжелой техники.

Горьковская железная дорога просит автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.