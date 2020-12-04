В Кирово-Чепецком районе водитель «шестерки» влетел под грузовик

Основной удар пришелся на пассажирскую сторону легковушки. Фото: vk.com/gibdd43

В аварии под Кирово-Чепецком пострадала пенсионерка, ДТП произошло у поста местного ГАИ на въезде в город. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

В четверг утром, 3 декабря, на 17 километре автодороги Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - Демаки столкнулись два автомобиля. По предварительной информации, 74-летний водитель ВАЗ-21063 на регулируемом перекрестке врезался в грузовой автомобиль ГАЗ-5314. Очевидцы рассказали, что «шестерка» выехала на оживленную дорогу на красный сигнал светофора. Основной удар пришелся на пассажирскую сторону легковушки.

В результате аварии серьезные травмы получила 72-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ-2106. Прибывшая на место происшествия бригада «скорой помощи» доставила пенсионерку в больницу.