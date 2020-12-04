В ГИБДД предупредили о «сплошных проверках» кировских автолюбителей

В «сплошные проверках» традиционно примут участие активисты «Ночного патруля» и представители добровольных дружин. Фото: Алексей ФОКИН

Кировских автолюбителей проверят на состояние алкогольного и наркотического опьянения. В пресс-службе областного ГИБДД сообщили, что сотрудники Госавтоинспекции выйдут в рейд 4 и 5 декабря. Массовые проверки пройдут в двух районах города - Ленинском и Октябрьском.

В «сплошные проверках» традиционно примут участие активисты «Ночного патруля» и представители добровольных дружин. Полицейские проконтролируют пригородные дороги и въезды-выезды из Кирова.

ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность.