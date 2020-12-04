Испытания вакцины от COVID-19: Губернатор Кировской области сообщил о втором этапе исследований

Во втором этапе исследований примут участие несколько тысяч человек. Фото: kirovreg.ru

Губернатор Кировской области Игорь Васильев в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Кирове» рассказал о ходе испытаний вакцины против COVID-19, разработанной в центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН.

Для первой стадии исследований было отобрано 70 добровольцев в возрасте от 20 до 47 лет. В течение 16 дней участники находились в клинике Кировского медицинского университета под наблюдением врачей. В настоящее время все пациенты выписаны. Они посещают медицинское учреждение 2-3 раза в неделю для осмотра.

По словам губернатора, все добровольцы чувствуют себя хорошо. На данный момент исследования продолжаются и переходят на второй этап.

- Первая стадия исследований - доказать безопасность вакцины, вторая - ее эффективность, - пояснил Игорь Васильев. - Сейчас как раз начинается вторая стадия. В ней примут участие уже несколько тысяч человек, и не только в Кировской области.

Напомним, что весной в регионе также проводились испытания вакцины от полиомиелита. Изучалось ее воздействие на поднятие общего иммунитета организма. Игорь Васильев рассказал, что программа показала хороший результат. Среди участников испытаний очень мало заболевших.