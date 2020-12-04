Пострадал ребенок: в Омутнинске молодой человек поджог собственный дом

В городе Омутнинске 3 декабря около 3 часов 28-летний мужчина поджог дом, зная, что там находятся женщины и дети. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городе Омутнинске 3 декабря около 3 часов загорелся частный дом на улице Шишкина. Поджог его сам хозяин. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Кировской области.

Как выяснили следователи Омутнинского межрайонного следственного отдела, в гостях у 28-летнего мужчины находились две женщины. Также в доме были их дети: 6-летний мальчик и 14-летняя девочка.

Хозяин дома распивал вместе с гостьями спиртные напитки. А затем взял канистру с бензином и пошел поджигать сени. Женщины с детьми успели выскочить из дома. Правда, мальчик все же получил ожоги и его отправили в больницу. Госпитализировать пришлось и виновника происшествия - у него также множество ожогов.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства пожара. Все необходимые экспертизы проводят следователи-криминалисты аппарата следственного управления. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

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