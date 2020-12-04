Кировчанка завоевала серебро на первенстве России по плаванию

На соревнованиях Кировскую область представляли семь пловцов. Фото: vk.com/youthsport43

В городе Саранск завершилось первенство России по плаванию среди юниоров и среди юношей и девушек. На соревнованиях Кировскую область представляли семь пловцов. Всего в турнире участвовали более 350 спортсменов из 55 регионов России.

Кировчанка Еремина Александра заняла второе место среди девушек на дистанции 50 метров в брассе. Юная спортсменка - мастер спорта России. Она уже становилась победителем Всероссийских соревнований «Веселый дельфин», серебряным и бронзовым призером Первенства Приволжского федерального округа по плаванию. Александра также является обладателем множества других наград в соревнованиях по плаванию.

Поздравляем Александру с высоким результатом и желаем успехов на следующих соревнованиях.

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