Метеопредупреждение в Кирове: ожидается резкое похолодание до -25 градусов

С 4 по 8 декабря на дорогах области также ожидается и гололедица. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники МЧС объявили в Кировской области метеопредупреждение. Как уточнили в пресс-службе ведомства, с 4 по 8 декабря на юго-востоке региона ожидаются морозы до -25 градусов. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на семь и более градусов. Причиной аномально холодной погоды станет сибирский антициклон.

По прогнозам Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, похолодание наступит уже в пятницу, 4 декабря. Днем температура воздуха составит -9…-14 градусов. Ожидается переменная облачность.

В ночь на субботу, 5 декабря, в Кировскую область придут морозы до -25 градусов. Днем столбик термометра окажется на отметке -10...-15 градусов.

Ночью в воскресенье, 6 декабря, синоптики прогнозируют похолодание до -22 градусов. Днем температура воздуха составит -8…-13 градусов.

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