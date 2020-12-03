В Кирове городские власти разрешили провести «зимнюю» ярмарку на Театральной площади

«Центральный рынок» должен оборудовать территорию для проведению ярмарки. Фото: admkirov.ru

Администрация города Кирова разрешила провести сезонную ярмарку на Театральной площади города. Соответствующее постановление подписал сити-менеджер Дмитрий Осипов.

По всей видимости, городские власти решили, что мало просто оформить площадь за 23 миллиона рублей для «создания новогоднего настроения», а нужно еще и людям дать на ярмарке потолкаться. Разумеется, в постановлении сказано, что «Центральный рынок» должен обеспечить соблюдение предписаний Роспотребнадзора по COVID-19. Но на деле же открытие ярмарки только подтолкнет людей прийти на площадь, а риск заразиться коронавирусом в таких условиях возрастет в разы.

Сезонная ярмарка будет работать с 9.00 до 22.00 с 1 декабря по 28 февраля 2021 года. «Центральный рынок» должен оборудовать территорию контейнерами для сбора мусора и туалетами.

Но пока непонятно, как ярмарка со своими прилавками сможет вписаться в концепцию космического ледового городка. Да и кто понесет ответственность в случае возросшего числа заражений COVID-19?