«Васнецовские чтения» в этом году пройдут онлайн

Все события будут развиваться на странице библиотеки в Сети. Фото: kirovreg.ru

В декабре на базе библиотеки № 9 имени А.М. Васнецова состоятся XVII Васнецовские историко-краеведческие чтения для детей и юношества. В этом году они впервые пройдут онлайн,

На странице в социальной сети с 5 по 11 декабря сотрудники библиотеки будут знакомить подписчиков с представителями рода Васнецовых, с народными промыслами Вятки, представят лучшие работы участников Васнецовских чтений разных лет, подведут итоги нынешнего конкурса.

5 декабря исполняется 175 лет со дня рождения старшего из братьев Васнецовых - Николая Михайловича, составителя сборника «Материалы для объяснительного областного словаря вятского говора». Библиотекари расскажут об авторе словаря, подписчикам будет предложено принять участие в онлайн-викторине «Поговорим по-вятски».

6 декабря публикации будут посвящены промыслам Вятского края. Пользователи увидят видеосюжет об экспозиции музейного уголка библиотеки «Вятка мастеровая» и мультфильм «Слобода Дымково», созданный участницей XV Васнецовских чтений Полиной Пушковой.

7 декабря в фойе библиотеки откроется выставка детских рисунков «Веселые потешки», где будут представлены работы, созданные по творчеству художника-иллюстратора Юрия Васнецова.

8 декабря организаторы чтений обратятся к теме 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Будет опубликован онлайн-обзор детских декоративно-прикладных и художественных работ «Отражение Великой войны», поданных на конкурс в рамках Васнецовских чтений в разные годы. Подписчикам будут представлены видеоролик «Город Киров в годы Великой Отечественной войны. Эвакогоспитали», созданный участницей XII Васнецовских чтений Анастасией Власовой, и мультфильм «Кировчане - фронту», созданный мультстудией Вятской гуманитарной гимназии.

9 декабря о том, когда и при каких обстоятельствах возникли Васнецовские чтения, кто стоял у их истоков и как менялся формат мероприятия, познакомит статья «Васнецовские историко-краеведческие чтения для детей и юношества. Организация и опыт проведения». Дополнит информацию видеоролик «Васнецовские чтения: хроника событий».

10 декабря сотрудники библиотеки поздравят со 110-летним юбилеем Вятский художественный музей имени А.М. и В.М. Васнецова. О «Вятских корнях будёновки» в видеоформате расскажет режиссер ГТРК «Вятка», педагог-организатор Детско-юношеского центра имени Александра Невского Алексей Фоминых. Видеосюжет Белохолуницкого краеведческого музея «Музыка, застывшая в металле» поведает о мастерах-литейщиках.

11 декабря будут представлены работы участников XVII Васнецовских чтений в номинациях «Исследовательские работы», «Декоративно-прикладное творчество» и «Художественное творчество».

В этот же день подписчики узнают имена победителей чтений 2020 года.