Кировчане по-прежнему смогут улететь в Москву с авиакомпанией «Победа»

Отменены рейсы авиакомпании «Победа» в Москву и обратно 8, 15 и 22 декабря 2020 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания «Победа» продолжит совершать рейсы из Кирова в Москву. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Рейсы этой компании из некоторых городов отменили из-за того, что «Победа» не обновила электронные базы данных. Хотя должна была это сделать в связи с введением с 3 декабря 2020 года новой структуры воздушного пространства на европейской части России.

Из Кирова отменили только один рейс - во вторник.

- Отменены рейсы авиакомпании «Победа» в Москву и обратно 8, 15 и 22 декабря 2020 года, прокомментировали в министерстве. - Продажа билетов на эти дни прекращена. Изменения произошли в связи с временными, до обновления электронных баз данных, изменениями в процедурах полетов и включением в экипажи пилотов-инструкторов. В остальные дни авиакомпания продолжит выполнять рейсы согласно расписанию.

В ведомстве также пообещали, что в январе количество рейсов будет прежним.

ВАЖНО

Расписание авиакомпании «Руслайн», которая тоже совершает полеты из Кирова в Москву не изменится: рейсы выполняются четыре раза в неделю - по понедельникам, средам, пятница и воскресеньям.