Аукцион на 15,8 миллиона рублей: власти Кирово-Чепецка ищут перевозчика на «узкоколейку»

Стоимость одной поездки должна составлять не более 26 рублей. Фото: vk.com/railwaymuseum

Администрация Кирово-Чепецка объявила аукцион на оказание населению услуг узкоколейным железнодорожным транспортом в 2021 году. Согласно проекту контракта, перевозчик должен совершать пассажирские перевозки по маршруту станция «Новый» - «Техническая» микрорайон Каринторф. Частота рейсов - не менее 5 в день.

Стоимость одной поездки должна составлять не более 26 рублей, а для льготной категории граждан цена устанавливается в соответствии с постановлением регионального правительства. Кроме того, перевозчик должен будет обеспечить дополнительные рейсы в случае экстренной необходимости из-за отсутствия иного транспортного сообщения с микрорайоном Каринторф.

Для будущего перевозчика также составлен график движения поездов, который совпадает с действующим расписанием.

Контракт с победителем будет заключен на весь следующий год. Заявки принимаются до 9 декабря. Максимальная цена контракта 15 миллионов 877 тысяч рублей.

Скорее всего подрядчиком станет «Музей железной дороги», который развивает туристическую инфраструктуру в районе.

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