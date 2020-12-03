В Кировской области установлен новый рекорд по числу заболевших COVID-19

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находится 4029 пациентов. Фото: Алексей Гмызин

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 3 декабря.

Сообщается, что за минувшие сутки в регионе выявлено 250 случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За этот же период выздоровело 638 жителей области, в том числе 280 выписаны домой из инфекционных стационаров.

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находится 4029 пациентов, у 3546 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3272 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 483 жителей области диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся:

- 124 пациента с коронавирусом, 27 из них - на искусственной вентиляции легких;

- 39 жителей области с «диагностическими» пневмониями, 4 из которых - на ИВЛ.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 199 (+1). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 3 декабря не предоставил.

В амбулаторных условиях проходят лечение 11230 пациентов. Под наблюдением в условиях домашнего карантина находятся 23915 человек, из которых более 6000 - дети, заболевших среди них нет.

Снято с карантина за весь период наблюдения более 129000 человек.

В Кировской области с 1 декабря создан единый короткий номер справочной службы по COVID-19 - 122. Звонок по нему можно сделать бесплатно как с мобильного, так и стационарного телефона.