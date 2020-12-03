Кировский лесопромышленный комбинат задолжал своим работникам 3,3 миллиона рублей

После вмешательства прокуратуры задолженность погашена. Фото: epp.genproc.gov.ru

Кировский лесопромышленный комбинат не платил своим сотрудникам заработную плату. Нарушение трудовых прав вскрыли после проверки прокуратуры.

В пресс-службе надзорного ведомства рассказали, что перед 132 работниками ООО «Кировский ЛПК» образовалась задолженность по заработной плате за сентябрь 2020 года на сумму более 3,3 миллиона рублей.

Прокурор внес руководителю предприятия представление, а также возбудил в отношении должностного лица дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ - невыплата в установленный срок заработной платы.

Сообщается, что в настоящее время задолженность перед работниками полностью погашена.

СПРАВКА «КП»

ООО «Кировский ЛПК» зарегистрировано в 2017 году в поселке Заря Опаринского района. Основной вид деятельности организации: распиловка и строгание древесины.