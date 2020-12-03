В Кирове на перекрестке столкнулись ВАЗ-2112 и Toyota Yaris

Авария произошла вечером в среду напротив дома № 27/1 на улице Производственной. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове в автомобильной аварии пострадала 13-летняя девочка. Информацию о ДТП сообщили в ГИБДД по Кировской области.

Авария произошла вечером в среду, 2 декабря, напротив дома № 27/1 на улице Производственной. По предварительным данным, водитель «двенадцатой» на регулируемом перекрестке при повороте налево врезался в автомобиль Toyota Yaris.

В результате аварии травмы получили женщина-водитель автомобиля Toyota Yaris, а также две пассажирки ВАЗ-2112: 26-летняя женщина и 13-летняя девочка.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых шесть человек получили травмы.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Кирове возле торгового центра «Баско» произошла автомобильная авария. На перекрестке улиц Воровского и Ивана Попова столкнулись два автомобиля. Водитель «двенадцатой» не пропустил пожарную машину, которая спешила на вызов и ехала с включенными проблесковыми маячками. Подробнее здесь.