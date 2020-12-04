Пенсионерка в Кирово-Чепецке чуть было не отдала мошенникам полмиллиона

пенсионерка почувствовала неладное и позвонила подруге Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кирово-Чепецке пенсионерку поймали мошенники на стандартную уловку. Ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка. Он сообщил, что со вклада чепчанки злоумышленники пытаются снять деньги. По его словам, «банк заблокировал ее счет», но велел «постоянно быть на связи, пока ведется расследование». В офис банка он посоветовал не обращаться, потому что «там работают мошенники». По указанию «работника банка» пенсионерка перевела со вклада на свою карту часть накоплений, сняла 70 тысяч, и, опять же по его рекомендации, положила через банкомат эти деньги на «безопасный счет», который на самом деле был номером сотового телефона.

Но на этом преступники не успокоились. На следующий день один из них в телефонном разговоре попросил жертву подойти к одному из отделений банков, - мол, ее там будет ожидать сотрудник, чтобы выдать новую карту «с двойной защитой». Но когда чепчанка пришла к офису, преступник попросил ее оформить кредитную карту «с как можно бóльшим лимитом». Вв банке ей ответили, что карту выдадут только через три дня, тогда преступник отправил пенсионерку в другое отделение, велев оформить моментальную карту и перевести на нее оставшиеся накопления – 500 тысяч рублей, чтобы можно было и их «перевести на безопасный счет для защиты от мошенников, а потом эти деньги вернутся с процентами».

Но тут, видимо, пенсионерка почувствовала неладное и позвонила подруге. Та ей сказала, что все это время она общалась с преступниками, а не с настоящими сотрудниками банка. После этого чепчанка обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают личность преступника.