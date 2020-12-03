Кировчанин, жестоко убивший знакомого, предстанет перед судом

Убийство произошло на озере Рассохово. Фото: kirov.sledcom.ru

Кировчанин предстанет перед судом за жесткое убийство в Орловском районе. О подробностях уголовного дела рассказали в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

По версии следствия, 21 февраля текущего года 36-летний обвиняемый и два его знакомых решили скоротать вечер пятницы за употреблением горячительных напитков. В Кирове мужчины проводили время в разных питейных заведениях города. После они отправились за город, чтобы пострелять из ружья по мишеням.

На пути к озеру Рассохово в Орловском районе компания остановилась близ села Трехречье. И тут между обвиняемым и 31-летним приятелем произошел конфликт. Слово за слово, и ссора начала перерастать в драку. В хмельном порыве обвиняемый выхватил нож и ударил знакомого.

После конфликта компания продолжила свой путь до озера Рассохово. На месте, вспомнив перипетии недавней ссоры, обвиняемый вновь избил потерпевшего. Достав ружье он выстрел своему товарищу в ноги, а потом произвел последний выстрел в голову.

- Обвиняемый вместе со свидетелем преступления с места происшествия уехали, - сообщил в региональном Следкоме. - Испугавшись содеянного, обвиняемый уехал в город Самару, где проживал до 27 марта, пока не был задержан сотрудниками полиции.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство с особой жестокостью. Дело направлено в суд.