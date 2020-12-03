Коронавирус в Кировской области: к пациентам с COVID-19 врачи смогут бесплатно добираться на такси

Ассоциация медицинских работников создала корпоративный сервис в службе Яндекс-такси. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области около 11 000 человек, заболевших коронавирусом лечатся дома. И каждого должен посетить участковый врач-терапевт или педиатр. Для повышения мобильности медработников, а также сотрудников социальных служб и волонтеров, участвующих доставке лекарств и продуктов и оказании другой помощи пациентам с COVID-19, в регионе планируют реализовать проект по предоставлению транспортной услуги медицинским работникам. Их подключили к корпоративному сервису в службе Яндекс-такси, созданному Ассоциацией медицинских работников. И сейчас им не придется платить за поездку в рабочее время самостоятельно. Оплата пойдет через счет Ассоциации медработников. Поддержать проект «Ассоциация добра» может любой житель области - как частное лицо, так и организации любых форм собственности. Реквизиты указаны на сайте.

Как подчеркнул министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев, в условиях пандемии коронавируса и сезонного роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, такая форма поддержки поможет оказывать помощь большему количеству пациентов.