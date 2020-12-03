В Афанасьевском районе сгорел сельский клуб

В течение нескольких часов 22 человека пытались справиться с огнем. Фото: afanasyevo.ru

В администрации Афанасьевского района сообщили, что в среду ночью, 2 декабря, в единую дежурную диспетчерскую службу спасателей поступил звонок о возгорании сельского клуба в деревне Илюши.

Деревянное здание сельского клуба выгорело полностью. Фото: afanasyevo.ru

На место происшествия выехали два пожарных автомобиля и две автоцистерны из села Пашино и Бисерово. В течение нескольких часов 22 человека пытались справиться с открытым огнем. Пожар удалось потушить в 6.15, но деревянное здание сельского клуба выгорело полностью. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.