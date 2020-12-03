С 14 декабря в Кировской области изменится расписание пригородных поездов

С 14 по 18 декабря электричка Ежиха - Киров будет ходить по новому расписанию. Фото: Кировский регион ГЖД

В пресс-службе Кировского региона ГЖД сообщили об изменении расписания пригородных поездов. В понедельник, 14 декабря, электропоезд № 6364 сообщением Ежиха - Киров отправится раньше привычного времени - в 14:59. Прибудет же на конечную станцию электричка в привычное для пассажиров время - в 18.00.

Также расписание пригородных поездов изменится 15, 16, 17 и 18 декабря. Электричка № 6363 сообщением Киров - Ежиха отправится из города как и раньше - в 10.22. Прибывать же электропоезд на конечную станцию будет позднее обычного - в 13.03.

Такие меры связаны с проведением ремонта на железнодорожной инфраструктуре участка Иготино - Котельнич-2.

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