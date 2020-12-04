Дистанционного мошенника, обманувшего кировчанку, разоблачили и поймали

Механически выполняя рекомендации «покупателя», потерпевшая предоставила ему доступ в онлайн-кабинет банка Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В октябре 55-летняя жительница поселка Нижнеивкино стала жертвой дистанционного мошенничества. Она еще весной разместила в Сети объявление о продаже дачного участка, однако предложение практически никого не заинтересовало. Поэтому когда ей позвонил потенциальный покупатель с предложением перечислить предоплату, она очень обрадовалась. Прикинувшийся покупателем жулик убедил женщину подойти к банкомату и действовать по его инструкциям. После нескольких операций, он якобы случайно перевел женщине деньги, которые попросил вернуть. Появившиеся на счете 68 тысяч рублей жительница Нижнеивкино перечислила на указанный ей номер телефона. После этого незнакомец перестал выходить на связь.

Как выяснилось впоследствии, поступившие на ее счет деньги она сама же и получила в качестве кредита. Механически выполняя рекомендации «покупателя», потерпевшая предоставила ему доступ в онлайн-кабинет банка, где он от ее лица оформил заем.

Было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что телефонный звонок был сделан из Челябинской области. Кировские полицейские выехали в служебную командировку и вместе с челябинскими коллегами установили личность и задержали мошенника. Это оказался 23-летний житель региона, в преступлении он сознался. Его привлекли к расследованию уголовного дела как подозреваемого. Устанавливается его причастность к иным подобным преступлениям, в том числе в отношении жителей Кировской области.