Как украсят Киров к Новому году 2021: в городе начали зажигать иллюминацию

Все работы по подключению новогодней иллюминации планируется выполнить до 20 декабря. Фото: admkirov.ru

Во вторник, 1 декабря, в Кирове начали включать новогоднюю иллюминацию. Первыми объектами стали Кочуровский парк и площадь Конева. Об этом сообщили в МУП «Кировсвет».

- В течение недели работы проведут в центральной части города: на улице Карла Маркса, Театральной площади, старом и новом мостах через реку Вятка, - пояснил руководитель муниципального предприятия Виктор Ишутинов.

А в территориальном управлении по Ленинскому району рассказали, к праздничному украшению фасадов зданий и прилегающих территорий присоединились практически все предприятия и организации. Они устанавливают новогодние ели с яркими гирляндами и светодиодные конструкции.

- Радует, что частные компании, предприятия проявляют инициативу, заботясь о внешнем облике города, о создании праздничной атмосферы, - подчеркнули в теруправлении.

Как украсят Театральную площадь, можно посмотреть здесь.

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