В Кирове защитят права дольщиков: пять проблемных домов достроят за счет федерального фонда

На сегодняшний день в нашем регионе 35 домов включены в единый реестр проблемных объектов. Фото: kirovreg.ru

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства готов предоставить субсидию, за счет которой планируется достроить пять домов. Соглашение об этом заключил с Фондом региональный Минстрой. Пять объектов долгостроя должны завершить на условиях софинансирования: 641 млн рублей - средства Фонда и 32 миллиона - из областного бюджета. На эти деньги планируют восстановить права дольщиков домов № 38 и 40 в Березниковском переулке, № 95 на улице Преображенской, № 3 на Мичуринской и № 31 на Ленина.

На сегодняшний день в нашем регионе 35 домов включены в единый реестр проблемных объектов. Способ решения вопроса по каждому долгострою выбирается индивидуально. А для удобства обманутых дольщиков создана информационно-справочная система «Достроим вместе», где можно найти информацию о текущем этапе реализации объекта и все документы по нему.