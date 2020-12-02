Авария с пожарной машиной в Кирове: появились подробности ДТП у ТЦ «Баско»

Водитель «двенадцатой» не пропустил пожарную машину. Фото: Алексей Гмызин

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Кирове возле торгового центра «Баско» произошла автомобильная авария. На перекрестке улиц Воровского и Ивана Попова столкнулись два автомобиля. Водитель «двенадцатой» не пропустил пожарную машину, которая спешила на вызов и ехала с включенными проблесковыми маячками.

Основной удар пришелся на боковую сторону ВАЗа. Фото: vk.com/gibdd43

В пресс-службе областного ГИБДД рассказали, что в результате столкновения пострадали две пассажирки автомобиля ВАЗ-2112 - женщины 39 и 43 лет.

В настоящее время на месте аварии восстановлено движение. Автомобильный трафик нормализован. Сотрудники ГИБДД проводят проверку. Причины аварии устанавливаются.