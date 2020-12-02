Киров
Еще
Радио
Киров
Еще
Радио
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Кирове водитель «двенадцатой» влетел под пожарный автомобиль

Спасатели спешили на вызов и ехали с включенными маячками
Виктор КарповВиктор Карпов
КомментироватьОставить комментарий
Водитель «двенадцатой» не пропустил пожарную машину.

Водитель «двенадцатой» не пропустил пожарную машину.

Фото: Алексей Гмызин

В Кирове возле торгового центра «Баско» произошла автомобильная авария. На перекрестке улиц Воровского и Ивана Попова столкнулись два автомобиля.

Очевидцы рассказали, что ДТП произошло в среду, 2 декабря, в 13.30. Водитель «двенадцатой» не пропустил пожарную машину, которая спешила на вызов и ехала с включенными проблесковыми маячками. Основной удар пришелся на боковую сторону ВАЗа. Известно, что на место происшествия уже выехала бригада «скорой помощи».

Основной удар пришелся на боковую сторону ВАЗа.

Основной удар пришелся на боковую сторону ВАЗа.

Фото: Алексей Гмызин

В настоящее время на оживленном перекрестке уже образовалась «пробка». Автомобильный затор появился на улице Ивана Попова и на Воровского со стороны моста.

ДТП