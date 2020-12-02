В Кирове водитель «двенадцатой» влетел под пожарный автомобиль

Водитель «двенадцатой» не пропустил пожарную машину. Фото: Алексей Гмызин

В Кирове возле торгового центра «Баско» произошла автомобильная авария. На перекрестке улиц Воровского и Ивана Попова столкнулись два автомобиля.

Очевидцы рассказали, что ДТП произошло в среду, 2 декабря, в 13.30. Водитель «двенадцатой» не пропустил пожарную машину, которая спешила на вызов и ехала с включенными проблесковыми маячками. Основной удар пришелся на боковую сторону ВАЗа. Известно, что на место происшествия уже выехала бригада «скорой помощи».

Основной удар пришелся на боковую сторону ВАЗа. Фото: Алексей Гмызин

В настоящее время на оживленном перекрестке уже образовалась «пробка». Автомобильный затор появился на улице Ивана Попова и на Воровского со стороны моста.