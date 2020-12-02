Родственников солдата, погибшего во время Великой Отечественной войны, ищут в Кирове

Останки солдата нашли в Смоленской области. Фото: admkirov.ru

Смоленский областной центр «Долг» просит помочь в поиске родственников без вести пропавшего в годы Великой Отечественной войны Ивана Осиповича Васильева, 1921 года рождения, останки которого нашли при поисковых работ в Велижском районе Смоленской области.

Был найден солдатский медальон, текст в котором удалось частично прочитать. В обобщенной базе данных «Мемориал» поисковики нашли информацию об И. О. Васильеве из д. Игрино Кировского р-на Кировской области, сообщает пресс-служба администрации города Кирова.

В алфавитных книгах призванных по мобилизации Кировским РВК значится Васильев Иван Осипович (год рождения не указан), рядовой, ВУС-12, адрес места жительства: Ямновский сельский совет. Призван 9 января 1942 года, в/ч 319, г. Балахна.

В годы Великой Отечественной войны на территории Кировского района д. Игрино не значилась, но на территории Ямновского сельского совета была д. Югрино (возможно, наименование населенного пункта в архивных документах указано неверно).

Всех, кому что-либо известно о родственниках И. О. Васильева, просят обращаться по адресу: 215110, Смоленская область, г. Вязьма, ул. Комсомольская, 16. Телефон/факс (48131) 6-11-63, адрес электронной почты smoldolg@mail.ru, сайт поисковой организации