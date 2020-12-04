Каким быть "парку у цирка"

В зоне у прудов разработчики предлагают создать прогулочный маршрут, приспособленный для маломобильных граждан Фото: Владислав Николаенко

Вчера на заседании градостроительного совета была рассмотрена концепция благоустройства парка имени С.М. Кирова (кировчане чаще называют его «Соловьвским» или «парком у цирка»).

Проектная группа предложила новое зонирование парка:

- зона у прудов,

- зона у диорамы,

- буферная зона между цирком и прудами,

- спортивная зона,

- лес,

- событийная зона,

- городская гостиная,

- игровая зона.

В зоне у прудов разработчики предлагают создать прогулочный маршрут, приспособленный для маломобильных граждан, с доступом к воде. Здесь же могут разместиться площадки для отдыха с шезлонгами, пирс с лодками, ландшафтный амфитеатр.

Вокруг диорамы хотят построить качели с видом на пруд, обустроить места для пикников, оранжерею, площадку для свадеб.

Между прудом и цирком предлагают разместить малую игровую площадку, качели и гамаки, павильон для настольных игр, тренажеры для пожилых людей.

В спортивной зоне планируется оборудовать бетонный участок для катания на роликах и скейтбордах, велосипедную трассу, тренажеры, спортивные площадки.

От велодорожек в парке решили отказаться: все-таки это прогулочное пространство, по сути своей «неспешное», и люди, проводя здесь свободное время, не должны опасаться того, что их может сбить летящий на скорости велосипедист.

В лесной зоне разработчики также наметили создание прогулочных маршрутов, многофункциональной площадки для гимнастики, йоги, пилатеса, танцев, площадки для собаководов.

В событийной зоне, на главной площади парка, оборудуют сцену и «сухой» фонтан, который на зиму может превращаться в каток, и теплое кафе.

Игровая зона предусматривает создание детской площадки с развивающими элементами для детей разных возрастов.

Зона «Городская гостиная» должна стать местом, где можно подождать друзей, отдохнуть, выпить кофе. Здесь могут быть размещены навигационные карты, указатели, стенды об истории парка.

Особое внимание проектная группа уделила озеленению паркового пространства: предлагается создать трехъярусный зеленый каркас (многолетние травы, кустарники, деревья), при этом высадить больше хвойных пород, которые активно выделяют фитонциды, подавляющие рост и развитие бактерий.

Вокруг диорамы разработчики концепции наметили цветочные луга и яблоневый сад. Для этого отдельно будет разработан дендрологический план.

Участники градсовета высказали замечания и пожелания относительно представленной концепции.

Так, некоторые обратили внимание на то, что проект больше ориентирован на лето, которое в нашем регионе короткое, а зима длится полгода. Разработчиков попросили прорисовать лыжные маршруты по парку, так, чтобы они не совпадали с пешеходными.

Обратили внимание участники градсовета и на необходимость берегоукрепления прудов. Прозвучали сомнения в необходимости создания большого числа активностей – в частности, площадок для занятий йогой, паркуром.

Как пояснил Антон Балахнин, по таким площадкам был запрос от кировчан еще на этапе соучаствующего проектирования.

- В этом проекте мы постарались удовлетворить потребности разных возрастных групп (мам с малышами, детей постарше, подростков, молодежи, людей среднего возраста и пожилых), дать возможность каждому найти в парке занятие по увлечениям – и одновременно исключить конфликт интересов между разными аудиториями, - подчеркнул Антон Балахнин. – Важно также, что ко всем парковым площадкам проект обеспечивает доступ для маломобильных групп населения.

В ближайшее время проектная группа выполнит корректировку концепции с учетом замечаний, полученных на заседании градостроительного совета.

С презентацией концепции можно ознакомиться на странице «Делаем парк им. Кирова ВМЕСТЕ» в социальной сети - https://vk.com/album-199162705_275980585. Здесь же любой посетитель может оставить свой отклик, предложение или замечание – проектная группа рассмотрит их.