В Кирове при столкновении иномарки со столбом пострадали два человека

Автомобиль буквально «намотало» вокруг столба. Фото: vk.com/gibdd43

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло одно ДТП, в котором два человека получили травмы. Об этом сообщили в областном ГИБДД.

В понедельник, 30 ноября, на улице Пермской в городе Кирове произошла авария, в которой пострадали два человека. По предварительной информации, 47-летний водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и вылетел с дороги. Машина на полном ходу врезалась в уличный столб. Основной удар пришелся на боковые двери седана. На опубликованной фотографии с места аварии видно, что автомобиль буквально «намотало» вокруг столба.

В результате аварии водитель иномарки получил серьезные травмы. Его срочно доставили в больницу. В ДТП также получила травмы 5-летняя девочка-пассажир, но к счастью, помощь медиков ей не понадобилась.