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С января по октябрь 2020 года ипотеку взяли 11812 жителей Кировской области

Кредиты выданы на сумму 74,4 млрд рублей
Виктор КарповВиктор Карпов
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На первичном рынке выдано 2904 ипотечных кредита на сумму 6 млрд рублей.

На первичном рынке выдано 2904 ипотечных кредита на сумму 6 млрд рублей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В министерстве строительства Кировской области рассказали, что услугами ипотечного кредитования воспользовались 11812 жителей региона. Оживление рынка произошло в апреле текущего года из-за введения льготной ставки. Сейчас в регионе она составляет 7,2% годовых.

На сегодняшний день ипотечные кредиты выданы на сумму 74,4 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 24%. На первичном рынке выдано 2904 ипотечных кредита на сумму 6 млрд рублей - рост к прошлому году составляет 43%.

Эксперты считают, что программа оказалась суперэффективной. Так, по данным портала ДОМ.РФ, примерно 80% квартир в новостройках проданы по льготной ипотеке.

В свою очередь ввод жилья в многоквартирных жилых домах в регионе составил 160,7 тыс. квадратных метров.

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