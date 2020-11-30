В Кирове пьяный водитель на «двенадцатой» устроил двойное ДТП

Водитель «двенадцатой» протаранил иномарку Citroen. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове в результате двойного ДТП пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

В субботу, 28 ноября, напротив дома №181 на улице Ленина произошла массовая автомобильная авария. По предварительным данным, пьяный водитель «двенадцатой» протаранил иномарку Citroen, которая остановилась перед пешеходным переходом на красный сигнал светофора. От удара отечественную легковушку откинуло на стоящий слева автомобиль Kia Rio.

В результате происшествия травмы получили водитель ВАЗ-2112 и 31-летняя женщина-пассажир автомобиля Citroen. Госпитализация им не потребовалась.

С 27 по 29 ноября на территории Кировской области произошло 18 ДТП, в которых 26 человек получили травмы.