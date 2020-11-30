Банкрот ответил по счетам: предприятие из Кирово-Чепецкого района выплатило долг перед своими сотрудникам

Конкурсному управляющему внесено представление от прокуратуры. Фото: epp.genproc.gov.ru

У банкротившегося ООО «Вымпел-45» нашли долги по выплатам перед 67 работниками. Производитель бронированных сейфов задолжал своим бывшим сотрудникам деньги за пособия и компенсации за неиспользованный отпуск. В общей сложности на сумму более 1,3 миллиона рублей.

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что конкурсному управляющему внесено представление. В настоящее время задолженность полностью погашена.

СПРАВКА «КП»

ООО «Вымпел-45» зарегистрирована в Кирово-Чепецком районе в 2001 году. Фирма занимается производством бронированных или армированных сейфов, а также несгораемых шкафов и дверей. В настоящее время компания находится в стадии банкротства.

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