Жители Кировской области за время пандемии скопили в среднем по 4 тысячи рублей

В целом по России с апреля по сентябрь объем банковских вкладов физических лиц вырос на 1,3 трлн рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жители Кировской области во время пандемии коронавируса в среднем смогли скопить чуть более 4 тысяч рублей. Именно на эту сумму увеличились вклады жителей региона в банках. В целом по стране данный показатель составил 9 тысяч рублей. Такие подсчеты предоставили специалисты «РИА Рейтинг», которые провели исследование вкладов россиян.

Банковские вклады жителей Кировской области выросли на 3,9%. Средний размер сбережений на одного жителя региона по состоянию на октябрь текущего составляет 115,2 тысячи рублей. Отметим, что наша область попала в зону медленного роста вкладов (5 тысяч рублей - прим. Ред.) и расположилась в рейтинге регионов на 47 месте. Первую строчку занимает Москва, где в среднем объем депозитов на душу населения вырос на 37 тысяч рублей.

В целом по России с апреля по сентябрь объем банковских вкладов физических лиц вырос на 1,3 трлн рублей. В среднем на одного человека приходится 225 тысяч рублей.

- Почти все регионы показали рост депозитов, - приходят к выводу эксперты «РИА Рейтинг». - Ситуация на рынке труда, динамика цен и доходов очень сильно отличается от региона к региону, а в ряде из субъектов Федерации экономическая динамика в апреле-сентябре была очень плохой, но в сложившихся условиях люди в основном находили возможность не тратить сбережения, а чаще их приумножать.

Снижение депозитов населения показали только два региона страны - Новосибирская область (-2 тысячи рублей на человека) и Кабардино-Балкарская Республика (-0,1 тысячи).

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