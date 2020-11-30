Пожар на Бумажной фабрике в Мурыгино 30 ноября: пятнадцать работников покинули здание до прибытия спасателей

Огонь вспыхнул в двухэтажном здании цеха. Фото: 43.mchs.gov.ru

В пгт Мурыгино загорелась Бумажная фабрика. В пресс-службе МЧС по Кировской области сообщили, что огонь вспыхнул в районе четырех утра, 30 ноября, в двухэтажном здании цеха.

До прибытия спасателей пятнадцать работников смогли сами покинуть горящее здание. Фото: 43.mchs.gov.ru

Фабрика работала в ночную смену. До прибытия спасателей пятнадцать работников смогли сами покинуть горящее здание. К счастью, в происшествии никто не пострадал.

Пожар на Бумажной фабрике 30 ноября. 43.mchs.gov.ru

Огонь смогли потушить в девять часов утра. Сейчас на месте пожара работают 27 человек и 11 единиц техники. Спасатели проводят работы по проливке и разбору конструкций.

Сейчас на месте пожара работают 27 человек и 11 единиц техники. Фото: 43.mchs.gov.ru

Причина пожара и ущерб устанавливаются.