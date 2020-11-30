В выходные в Кировской области в пожарах погибло четыре человека

Огонь вспыхнул в частной бане. Фото: kirov.sledcom.ru

За минувшие выходные дни в Кировской области произошли три пожара, в которых погибли четыре человека. В настоящее время следователи устанавливают причины произошедшего. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В воскресенье ночью, 29 ноября, в поселке Созимский Верхнекамского района произошел крупный пожар. Огонь вспыхнул в частной бане. В результате происшествия погибли 53-летняя женщина и 28-летний мужчина.

-По предварительной информации, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения погибших с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе Следкома.

В тот же день в поселке Безбожник Мурашинского района произошло два пожара в разных концах населенного пункта. В 10.00 огонь вспыхнул в квартире на улице Лесная. По предварительной информации, всему виной оказалась непотушенная сигарета. В пожаре погиб 68-летний хозяин квартиры.

Вечером в поселке произошел еще один пожар, который унес жизнь 32-летней женщины. По предварительной информации, огонь вспыхнул в доме на улице Железнодорожной из-за неосторожного обращения с огнем.

На данный момент следователями назначены экспертизы. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.