В Слободском не нашли подрядчика на ремонт колокольни Преображенского собора

Колокольня собора Спаса Преображения построена в 1822 году. Фото: kirovreg.ru

Жители Слободского давно ждут ремонта колокольни Спасо-Преображенского собора. В текущем году у городской власти появилась возможность включить объект в федеральную программу «Формирование современной городской среды» на 2021 год. На сайте Госзакупок был объявлен тендер на ремонт исторического объекта, но по истечению аукциона ни одной заявки от подрядчиков не поступило.

Согласно аукционному заданию, подрядчик должен был обновить фасад арки и стен здания, а также обустроить отмостки вокруг колокольни. Максимальная сумма контракта составляла 7 миллионов 704 тысячи 339 рублей.

- Аукционная документация вновь направлена в «Центр сопровождения закупок» для повторного ее размещения, - сообщили в администрации города. - Знаменитая и любимая слобожанами колокольня ждет своего подрядчика.

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