Погода в Кирове с 30 ноября по 4 декабря: к концу рабочей недели похолодает до - 15 градусов

В Кирове станет холоднее, но почти без осадков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода всю рабочую неделю будет пасмурной, только в пятницу кировчане смогут порадоваться солнышку. Но температура понизится: от -5 градусов в понедельник до - 15 к концу недели. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз на грядущую рабочую неделю.

В понедельник, 30 ноября, температура воздуха в течение дня будет - 5 - 6 градусов. По прогнозам синоптиков, будет пасмурно, но без осадков. Ветер сменит свое направление с юго-восточного на южный и будет дуть со скоростью до 3-4 м/с. Атмосферное давление высокое - 768 мм рт. ст. в течение всего дня.

Во вторник, 1 декабря, температура начнет понижаться - от - 7 градусов в утренние часы до - 10 к вечеру. В первой половине дня должно быть ясно, но с обеда небо снова затянут тучи. Южный ветер будет дуть со скоростью до 3-4 м/с. Атмосферное давление немного понизится - до 765 мм рт. ст.

В среду, 2 декабря, столбики термометра будут показывать - 9 -10 градусов. Днем и вечером будет идти небольшой снег. Ветер свое направление не сменит, но тише всего до 1 м/с. Атмосферное давление будет высоким - 765 мм рт. ст.

В четверг, 3 декабря, в течение всего дня будет пасмурно, правда, снега не ожидается. К ночи небо станет ясным и похолодает: температура с - 10 градусов днем понизится до - 14. Ветер сменится на юго-восточный, но по-прежнему будет несильным - 1-2 м/с. Давление будет почти таким же как в предыдущий день - 764 мм рт. ст.

В пятницу, 4 декабря, целый день будет солнечно. Столбики термометра утром и вечером будут на отметке - 15 - 16 градусов. Правда днем температура повысится до -12 - 13 градусов. Направление ветра снова сменится на юго-восточное, а скорость увеличится до 1,5 м/с. Атмосферное давление не изменится - 764 мм рт. ст.

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