В Кировской области районы получили дотации на 147 миллионов рублей

Всего в текущем году местным бюджетам планируется направить более 568 миллионов рублей. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Районам Кировской области выделили дополнительные средства из бюджета региона. Финансовую помощь получили 32 муниципальных образования: 28 районов и четыре городских округа. Общая сумма поддержки составила более 147 миллионов рублей.

В областном правительстве сообщили, что выделенные деньги должны компенсировать потери доходных частей бюджетов, которых в текущем году лишились поступлений из-за пандемии коронавируса. Всего в текущем году местным бюджетам планируется направить более 568 миллионов рублей.

- Последняя часть предусмотренных средств будет распределена по итогам исполнения местных бюджетов на 1 декабря 2020 года, - сообщили в пресс-службе правительства.

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