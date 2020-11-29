Кировская «Родина» одержала победу над «Сибсельмашем»

Во втором тайме кировчане сумели сохранить территориальное преимущество на чужой половине поля. Фото: vk.com/hcrodinakirov

В субботу, 28 ноября, на домашнем льду состоялась очередная игра Чемпионата России. Соперником нашего клуба стала команда «Сибсельмаш» из Новосибирска.

В очередной раз подопечные Андрея Рушкина провалили начало матча. Такая печальная тенденция складывается уже на протяжении нескольких игр. В этот раз гости первыми открыли счет уже на 8 минуте. Но всего три минуты спустя кировская дружина смогла сравнять счет и переломить ход игры в свою пользу. На 27 минуте Дмитрий Кураев вышел один на один с вратарем. Мастерски обыграв голкипера, нападающий отправил мяч в пустые ворота соперника. К исходу тайма - 2:1.

Во втором тайме кировчане сохранили территориальное преимущество на чужой половине поля. Однако на 71 минуте «Сибсельмаш» сумел сравнять счет. Игра приобрела новый накал. Практически сразу Евгений Леухин реализовал подачу с углового - 3:2. Гости не хотели уходить с поражением, и всего за 12 минут до конца матча сровняли счет. Но и наши ребята не собиралась упускать драгоценные очки. На табло 85 минута. Свисток. Угловой в пользу «Родины». Игорь Леденцов идеально покатил мяч на клюшку Дениса Цацарова - мощней удар. 4:3 - долгожданная победа «Родины»!

- Игра получилась боевой и с обоюдоострыми моментами, - поделился главный тренер Андрей Рушкин. - Череда поражений оказывала на нас своеобразное давление, но победа сглаживает все – три очка в таблице. Впереди Первоуральск – это команда нам по зубам. Мы будем бороться и думаю, что должны побеждать!

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