Лопнуло колесо: кировчанка на трассе в Татарстане врезалась в автовоз

От удара кузов иномарки сильно деформировался. Фото: telegram-канал «Еду в Татарстан».

На трассе в Татарстане из-за лопнувшего колеса на скорости иномарка влетела под автовоз. Информация о ДТП появилась telegram-канал «Еду в Татарстан». По сообщениям очевидцев, авария произошла в субботу, 28 ноября, в Менделеевском районе.

Издание «Татар-информ» сообщает, что за рулем Volkswagen находилась жительница Кировской области. Она рассказала, что у автомобиля лопнуло колесо, машину выкинуло на встречную полосу, где она лоб в лоб столкнулась с фурой. От удара кузов иномарки сильно деформировался, и женщина оказалась зажата в искореженной машине.

На помощь пострадавшей прибыли спасатели, которые достали ее из авто и передали врачам. У кировчанки диагностировали черепно-мозговую травму и перелом бедра. В машине также находился ребенок. К счастью, он не пострадали и помощь врачей ему не понадобилась.