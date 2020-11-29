В Кирове неизвестные спалили автомобиль директора УК

Бдительные соседи практически сразу вызвали спасателей. Фото: vk.com/kirovmp

В Кирове директору управляющей компании «Доверие» сожгли автомобиль за два миллиона рублей. Инцидент попал на камеру внешнего видеонаблюдения. Запись с моментом поджога появилась в группе «Место Происшествия».

На опубликованных кадрах видно, как неизвестный мужчина подходит к стоящей иномарке и обливает ее какой-то жидкостью. Через несколько секунд моторный отсек автомобиля загорается, а пироман пропадает из поля зрения камер. К счастью, бдительные соседи практически сразу вызвали спасателей, которые благополучно затушили горящий автомобиль.

Ряд городских СМИ связывают поджог автомобиля с профессиональной деятельностью хозяйки. Известно, что управляющая компания обсуживает тринадцать многоквартирных домов в городе.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Кирово-Чепецке неизвестные спалили автомобиль редактора новостного портала. Подробнее здесь.