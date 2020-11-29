В Кирове продолжаются работы по восстановлению Спасского собора

Рабочие вынимают грунт вдоль стен собора. Фото: спасскийсобор.рф
В настоящее время специалисты приступили к обустройству отмостки Спасского собора. С помощью строительной техники рабочие вынимают грунт вдоль стен здания. По словам священника Петра Машковцева, отмостку сделают из бетона. Она необходима для отвода воды от фундамента.
- Весной будет решаться вопрос, чем бетон закрыть, чтобы придать отмостке законченный вид, - поделился Петр Машковцев. - Вариантов несколько: гранит или галька.
Напомним, что сейчас на территории собора также продолжаются работы по обустройству площадки для сада. Священник рассказал, что в текущем году важно успеть выровнять участок земли вокруг собора и подготовить его под озеленение. В дальнейшем территорию планируют выложить брусчаткой, устроить на ней цветники, а также разместить фонари и удобные скамейки.
- Надеемся, что летом 2021 года уже будет не узнать эту территорию, и Спасский собор станет ещё больше согревать сердца вятчан надеждой на возрождение родной земли, - отметил священник Петр Машковцев.
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